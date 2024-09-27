Lefkoşa’da sahtekarlıkla kayıt temin eden kişi dün tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2023 tarihinde, S.M.(K-24), 2018 yılından beridir evli olduğu halde, yurt dışında sahte olarak düzenlenen bekarlık belgesi ile annesi üzerinden oturma izni almak amacıyla muhaceret sistemine başvurarak, sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürüp, kayıt temin etti.

S.M. dün tespit edilerek, tutuklandı.

-Sahtekarlıkla arazi satışı meselesi ile ilgili iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, 3 Eylül tarihinde E.Y.(E-44), bir şirkete ait arazinin satışı konusunda kendisini yetkilendirecek şekilde sahte bir vekaletname belgesi düzenleyerek, söz konusu belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ibraz edip, tedavüle sürdükten sonra, bir şahıstan sahtekarlıkla 520 bin stg para temin etmişti.

Yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan Ş.D.(E-63) ve S.Ö.(E-60) tutuklandı.

-Alsancak’ta hırsızlıktan bir kişi tutuklandı

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir marketin park alanı içerisinde, 14 Eylül tarihinde, H.Y.(K-46)’nin, marketten alışveriş yapıp, alışveriş arabası içerisinde bir şahıs tarafından unutulan para cüzdanı ve içerisinde bulunan 15 bin TL, 10 Stg nakit para ve bir adet kredi kartını çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.Y. dün tespit edilerek, tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Kocatepe Sokak üzerinde, gece yarısından sonra 00.15 sıralarında, 187 mlgr alkollü içki tesiri altındaki V.D.(E-44), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. V.D. tutuklandı.

-Gönyeli-Alayköy Çevre Yolunda araç yangını

Gönyeli-Alayköy Çevre Yolunun güney kısmında arazi içerisinde, gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında, Can Erdeğer kullanımındaki araç çamura saplandı.

Sürücü, aracı çamurdan çıkarmak için araca gaz verdiği sırada oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve ardından da yangının araca sirayet etmesi sonucu araç tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz altı kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.