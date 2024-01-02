Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde refakatçi olarak bulunan 77 yaşındaki Naciye Aligüllü dün hemşire tarafından ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde, refakatçi olarak bulunan Girne’de sakin Naciye Aligüllü dün saat 08.30 sıralarında görevli hemşire tarafından ölü olarak bulundu. Soruşturma sürüyor.

-Girne’de soygun ve darp… 1 kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 22.00 sıralarında kimliği meçhul şahıs, bir apartman dairesinin panjurunu kırıp hasara uğrattıktan sonra pencereyi açarak, içeriye girdi ve ikametgah içerisinde bulunan çanta ile para cüzdanında muhafaza edilen toplam 900 TL ve 40 Euro nakit parayı alıp, çaldı.

Söz konusu şahıs ardından kendisini fark edip durdurmaya çalışan ev sakinin yüzüne ve başına elleriyle vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, içeriye girdiği pencereden çıkıp kaçtı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak S.P.(E-24) tespit edilerek, tutuklandı.

-Gazimağusa’da hırsızlık… 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 00.30 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin tuvalet penceresi hasara uğratıldıktan sonra açılıp içeriye girildi ve iş yeri içerisindeki yazar kasada muhafaza edilen 5000 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.L.(E-42) tespit edilerek, tutuklandı.

-İş yerine kasti hasar veren kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 28 Aralık tarihinde saat 19.30 sıralarında O.T.’nin (E-41), tasarrufunda bulundurduğu taşlar ile Lefkoşa’da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Filli Boya isimli iş yerinin vitrin camlarına, kasten vurarak, kırıp hasara uğrattığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine O.T. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-İkamet izinsiz 2 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.