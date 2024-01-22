Ev sahibinin aracından para çalan bahçıvan tutuklandı

Ozanköy’de18 Ocak’ta saat 13.00’te bir ikametgâhta bahçıvan olarak çalışan C.K.'nin (E-56), ikametgâh sahibinin aracını yıkadığı sırada, araçta muhafaza edilen 60 sterlin nakit parayı çaldığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Masada unutulan cep telefonunu çalan şahıs tutuklandı

Girne’de dün saat 15.00’te bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahsa ait masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı.

Polis açıklamasında, yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.U’nun (E-27) tutuklandığı kaydedildi.

-Kayıp şahıs Ümit Aytop bulundu

Gazimağusa'da 19 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Ümit Aytop’un (E-32) bulunduğu açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.