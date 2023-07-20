Gazimağusa’da dün rahatsızlanarak hayatını kaybeden 82 yaşındaki Kevser Kaner’in ölüm sebebinin aterosklerotik kalp rahatsızlığı, kalp krizi, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da Çukurova Market’te çıkan yangın zarara neden oldu

Lefkoşa’da bugün saat 12.30 sıralarında, Abdi Çavuş Sokak üzerinde faaliyet gösteren Çukurova Market isimli iş yeri içerisinde, buzdolaplarının takılı olduğu çoklu fişin aşırı yüklenerek, kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 4 adet market buzdolabı ve elektrik kabloları yanarak, kullanılmaz hale gelirken, çıkan isten duvarlar zarar gördü.