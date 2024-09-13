İskele’de uyuşturucu…

İskele’de, dün 18.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.H.A’nın (E-25) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıs ve konuyla bağlantısı tespit edilen Y.B’nin (K-28) tutuklandığı belirtildi.

-Sahte 2 bin doları tedavüle süren şahıs tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir bankaya dün saat 14.00 sıralarında müşteri olarak giden R.T’nin (E-37) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan 2 bin ABD dolarını, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kuaförde çalışan O.S’nin (E-33), 8 Eylül tarihinde müşteriden almış olduğu 1000 TL’yi iş yeri kasasına koymayıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık olayında gelişme…

1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arası, Lefkoşa’da bir evin penceresi açılarak içeriye girildikten sonra, ikametgah içerisinde muhafaza edilen muhtelif ev eşyaları ile kişisel eşyaların çalınması olayıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen Ö.Z (E-39), E.K (E-29), D.A (E-44) ve E.K (E-39) tutuklanmıştı.

Polis açıklamasında, yürütülen ileri soruşturma sonucu meselede zanlı olarak aranan E.K’nin (E-38) de tutuklandığı kaydedildi.

-İzinsiz kazı yapan iki kişi tutuklandı

Girne’de St. Hilarion yolu mevkiindeki toprak alan içerisinde, dün gece 00.30 sıralarında Ö.U (E-39) ve A.E’nin (E-32), yetkili makamdan izinsiz olarak dedektör ve diğer el aletleriyle kazı yaptıkları sırada tespit edildiği bildirildi.

Polis açıklamasında bahse konu şahısların tutuklandığı belirtildi.

-Kavga edip çevreye rahatsızlık yaratan alkollü şahıslar tutuklandı

Güzelyurt’ta Cemal Gürsel Sokak’ta, dün gece 00.30 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu, Ü.S’nin (E-37) kaldığı evin bahçesine izinsiz olarak giren 211 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.T (E-34) ile 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.İ’nin (E-38), Ü.S.’yi darp ettikleri bildirildi.

Polis açıklamasına göre, daha sonra, söz konusu evin bulunduğu sokakta A.T. ve E.İ. bir taraf, diğer taraf olan 30 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ü.S. ve 286 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.T (K-31) ile kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İskele’de iş kazası…

İskele’de deniz içerisinde, dün 10.30 sıralarında, Sadi Gümüş (E-62) kullanımındaki balıkçı teknesinden deniz içerisine balık ağı attığı sırada, sol el işaret parmağının ağlara sıkışması sonucu parmağından yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Lefkoşa’da yangın

Küçükkaymaklı’da, bu sabah 05.30 sıralarında İbrahim Modibbo Ahmed’in kaldığı apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen gaz ocağı hortumunda oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, söz konusu gaz ocağı, masa ve perde yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı kapı camı da kırıldı.