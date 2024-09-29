Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından denetim ve kontroller yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikamet izinsiz beş kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Alsancak’ta çıkan yangın zarara neden oldu

Alsancak Akıncılar Sokak’ta yol kenarında, dün saat 13.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangında, arazi içerisindeki kuru otlar ile bir şahsa ait tahtalar yandı.

Yangının başka bir şahsa ait evin bahçesine sirayet etmesi sonucu, bahçe içerisinde bulunan ahşap odunluk ve içerisindeki odunlar da zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-20 yaşındaki alkollü sürücü kazaya neden oldu

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde, dün saat 08.00 sıralarında, Özhan Umut Özer (E-20), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNB 972 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracıyla, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan Özer, kontrolsüz şekilde sağa doğru savrularak, beton orta refüje de çarpıp, durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gaziveren’deki motosiklet kazasında bir kişi yaralandı

Gaziveren’de Afrodit Sitesinin arka tarafındaki isimsiz toprak yol üzerinde, dün saat 15.30 sıralarında, Ekrem Başar (E-19), yönetimindeki kayıtsız motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, motosikletten düştü.

Kaza sonucu yaralanan Ekrem Başar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste gözetim altına alındı.