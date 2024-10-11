Lefkoşa’da dün polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.Ş,'nin (E-67) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 30 kilo dana kıyma, 10 kilo dana ciğeri ve 2 kilo tavuk kanadı tespit edildi.

Park halindeki araçta uyuşturucu bulundu Park halindeki araçta uyuşturucu bulundu

Yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş’nin, et ürünlerini  GKRY bölgesinden satın alıp, Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye geçirdiği öğrenildi.

 Bahse konu şahıs tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: rss