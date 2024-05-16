Girne ve Ercan Havalimanı’nda toplam üç kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün saat 21.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.C.O.’nun (E-35) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 30.000TL ile 30 Stg nakit para tespit edildi. M.C.O. tutuklandı.

-Ercan’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün yurt dışına çıkış yapacak A.E.(E-18) ve M.I.’nin (K-29) tasarruflarındaki valiz ve eşyalarında polis tarafından yapılan kontrolde, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan toplam üç öğütücü tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Dört öğrenci adına sahte öğrenci belgesi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede 8 Mayıs tarihinde, öğrenci işlerinde çalışan K.U.’nun (K-31), üniversitede görevli I.A.O.’nin (E-33) istemi üzerine dört öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediği ve tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gazimağusa’da hırsızlıktan iki tutuklu

Gazimağusa’da 24 Nisan tarihinde, Kaliland bölgesinde faaliyet gösteren bir elektronik mağazasından 8 cep telefonu çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G.K.(E-18) ve M.A.K.(E-22) tutuklandı.

-Tuzla’daki olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Tuzla’da 8-13 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen ev açma meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.S.(E-19) tutuklandı.