Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, K.G.E.(E-25) ile C.U.’nun (E-28) üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Yasadışı bahis ve kumar sitesine canlı destek ve finans hizmeti sağlayan 7 kişi tutuklandı

Girne’de dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından iki ayrı ikametgâhta gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.A.(K-27), L.Y.(K-47), Ö.B.Ö (E-30), F.K.(E-31), T.K.(E-32), D.Ö.(E-31) ve F.Z.D.’nin (E-27) yasadışı bir bahis ve kumar sitesine internet üzerinden canlı destek ve finans hizmeti (call-center) sağladıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz toplam 6 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Doğuş Çelik bulundu

21 Aralık tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Doğuş Çelik (E-30) bulundu.