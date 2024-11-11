Gemikonağı’nda “yan bakma” gerekçesiyle çıkan kavgada bir kişinin dişi kırılırken, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 01.30'da Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, S.D. (E-22), S.G. (E-20), F.E. (E-23) ve H.A. (E-24) yürüdükleri sırada “kendilerine yan baktıkları” gerekçesiyle, B.D.D. (E-21), R.F.Ş. (E-22) ve B.P.’nin (E-20) yüzlerine vurdu. Söz konusu şahıslar bu sırada R.F.Ş.’nin (E-22) bir dişinin kırılmasına sebep oldu. Ayrıca H.A. ise R.F.Ş’ye küfür etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.D. (E-22), S.G. (E-20), F.E. (E-23) ve H.A. (E-24) tutuklandı.

-Güney menşeili av tüfeği fişeği bulundu iki avcı tutuklandı

Dün Topçuköy’ün batı kısmındaki ava açık bölgede polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında iki avcının tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeili toplam 11 av tüfeği fişeği bulundu. Fişeklere emare olarak el konulurken bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Karpaz'daki kavga

Dipkarpaz’da Aposdolos Andreas Manastırı’na ait araç park yerinde, önceki gün iki grup arasında yaşanan kavgayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, F.A.’nın (E-33) da olaylara karışıp kavga ve rahatsızlık suçlarını işlediği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lapta’da izinsiz ateş yakma

Lapta’da dün Dumlupınar Sokak’ta, M.A.’nın (E-61), yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın arazisindeki kuru otları ateşe vermek suretiyle yangın çıkmasına sebep olduğu tespit edildi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da sarhoşluk

Gazimağusa’da, dün, 147 miligram alkollü H.T. (E-24) ile nefes örneği vermeyi kabul etmeyen V.D.'nin (E-44) sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.