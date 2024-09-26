Gazimağusa’da kasti hasara neden olan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül tarihinde bir ikametgahta misafir olarak bulunan O.M.(E-35), akrabasının kendisiyle konuşmak istemediği gerekçesiyle, ikametgahta bulunan muhtelif eşyalar ile üç pencere camına kasten vurup, hasara uğrattı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada O.M., tespit edilerek, tutuklandı.

-Köpeği çocuk yaralayan kişi hakkında yasal işlem

Gazimağusa’da sorumluluğunda bulundurduğu köpeği, bir çocuğu yaralayan E.B.(K-26) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün bir apartmanın önünde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, M.A.K.'nin (Ç-5) sol ayağı köpeğin tırmalaması sonucu yaralandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefke sakin 15 yaşındaki Songur bulundu

Dünden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefke’de sakin İlayda Ceydan Dudu Songur (K-15) bulundu.