Gazimağusa’da dün bir marketten para çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.50 sıralarında Sonatlı Market’in kapısı açılarak, içeriye girildi ve marketin para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 15.000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ö.(E-19), M.A.(E-27) ve O.Y.(E-16) tutuklandı.

-Girne’de sakin Kenan İşseven aranıyor

Girne’de sakin Kenan İşseven’in (E-62), 15 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında, ikametgahına geri dönmediği ve kendisinden haber alınmadığı polise bildirildi. İşseven aranıyor.