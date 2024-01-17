Gazimağusa’da aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da sakin Mehmet Geçit (E-40) dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Geçit’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı kaydedildi.

-Lapta’da 70 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Öte yandan, Lapta’da sakin Richard Henry Round (E-70) dün evinde ölü bulundu.

Round’un ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği kaydedildi.

-Şahin’in ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucu belli olacak

Önceki gün, Girne’de kaldığı evde yaşamını yitiren Hasan Şahin’e (E-44) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Internet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynatanlara baskın… 8 tutuklu

Girne’de önceki gün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir evde gerçekleştirilen operasyonda internet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynanması için hizmet verdiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.V (K-30), Y.C (K-42), M.S (K-43) ve A.R’nin (K-40) de tutuklandığını açıkladı. Soruşturma sürüyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı.

Polis bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlattı.

-Gazimağusa Kale İçinde yangın…

Gazimağusa’da bu sabah 07.50 sıralarında, Kale İçi Bedesten Sokak’ta boş bir dükkanın dış kısmında, sebebi henüz tespit edilemeyen yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu dükkanın dış duvarındaki ahşap kaplamanın yanarak zarar gördüğü belirtildi.