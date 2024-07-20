ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 19.07.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Atay Mehmet ÇABUKEL(E-73), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.07.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de sakin Mustafa MARGI (E-71) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

19.07.2024 tarihinde, Mutluyaka’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından H.Z.(E-36)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve toplam 39 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK, EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

1. 2023-2024 yılları arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan S.C. (E-41)’nin, şirket adına alınan siparişlerdeki malzeme ve montaj ücretlerini şirkete yatırmayıp, söz konusu makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yapmak suretiyle sahteleyip, şirket muhasebesine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü ve toplam 24.140,66 TL, 600,62 Euro ve 5,850 Stg parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 2018-2024 yılları içerisinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan P.İ. (K 53)’nin, işyeri adına müşterilere satmış olduğu gıda malzemeleri karşılığında yazdığı makbuz ve faturalar üzerlerinde değişiklikler yapmak suretiyle sahteleyip, toplam 12.270.382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.S.(E-29) ve N.B.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Temmuz-Ekim 2023 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan D.H.(E-37)’nin, bir restorana satmış olduğu ekmeklerin karşılığında müşteriden tahsil ettiği toplam 31.750 TL parayı, işyerine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bashe konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

19.07.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 19.07.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne Boğazköy’de faaliyet gösteren kahve üretimi yapılan bir işletmede, muhtemelen çalışır durumdaki kahve kavurma makinesinin bacası içerisinde biriken kahve atıklarının alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu, kazan içerisindeki atıklar ile kahve pişirme makinesi bölümünde bulunan yaklaşık 360 kilogram ağırlığındaki kahve çekirdeği yanarak zarar görürken, söz konusu baca ise kısmen zarar görmüştür. Yangın işyeri çalışanları tarafından yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürülmüş olup, İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.07.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güvercinlik köyünde, Köprülü-İncirli Anayolu’nun batı kısmında, Ulukışla Kavşağı yakınlarında ve Vadili köyünde bulunan dört ayrı arazide meydana gelen yangınlar sonucu, toplam 25 dönüm maki bitki örtüsü, 31 dönüm kuru ot, 83 dönüm anız, 25 adet rulo balya, 30 metre uzunluğunda sulama hortumu, 48 adet zeytin, 1 adet nar, 100 adet harup ve 8 adet çam ağaçları yanarak zarar görürken, 1 adet arı kovanı ile içerisindeki arılar da yanarak telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

3. 19.07.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Mormenekşe-Mutluyaka köyleri arasında faaliyet gösteren bir gece kulübünün odası içerisinde, muhtemelen koltuk üzerine düşen sönmemiş sigara izmaritinin koltuğu tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan söz konusu koltuk, klima iç ünitesi, sandalye ve halı yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise odanın duvarlarındaki sıvalar da dökülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

19.07.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücüsü yönetimindeki FN 657 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada Ercan istikametine doğru seyretmekte olan Mahmut Ersin ALTAN (E-33) yönetimindeki UC 442 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası FN 657 plakalı araç sürücüsü, kaza mahallinde beklemeyip ayrılmıştır. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, FN 657 plakalı araç sürücüsünün Pavel HANCHARRYK (E-43) olduğu belirlenmiş olup, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.