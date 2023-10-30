Gazimağusa’da dün bir şahsın omuzundaki çantadan cep telefonu çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir şahsın omzunda asılı bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen Iphone 14 pro marka cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.M.H.(E-42) tespit edilerek, tutuklandı.

-Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına aykırı hareketten bir kişiye yasal işlem

Lefkoşa’da dün saat 10.00 sıralarında, T.M.’nin (E-32) kendisine ait facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 adet ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren bir görsel paylaştığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü

Boğaztepe’de dün saat 16.30 sıralarında Burak Küçük (E-46), izolasyon yapmak için ikametgahının damına merdiven ile çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek, yaralandı.

Küçük, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

-Park halindeki van araçta yangın

Gazimağusa’da bugün saat 04.00 sıralarında, Rıfat Sevindik’e ait ikametgahın ön bahçesinde park halinde bulunan NV 245 plakalı van araçta, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu aracın ön kısmı, motor bölümü, iç göğüs bölümü, ön koltukları ve iç tavan döşemesi yarıya kadar tamamen, arka kısmı ise kısmen yanarak, zarar gördü.