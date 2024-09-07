Vadili’de sakin 55 yaşındaki Hüseyin Çağmel, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çağmel (E-55), saat 19.30 sıralarında, yönetimindeki DT 949 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada aniden rahatsızlanması sonucu, aracın sağ arka kısmı ile kendisine ait park halinde bulunan HF 152 plakalı van aracın sağ arka kısmına ve kaya parçalarına çarptı.

Çağmel, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Çağmel’in, cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Boltaşlı’da taammüden adam öldürmeye teşebbüs… 1 kişi tutuklandı

Boltaşlı’da, geçen çarşamba günü Nihat İlkhan’ın kaldığı ikametgahta meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-43) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında H.T.’nin, kız arkadaşı aleyhinde dedikodu yapıp, kendisini kötülediği gerekçesiyle, 03.04-03.25 saatleri arasında, Nihat İlkhan’ın kaldığı ikametgahın giriş kapısını cürüm işlemek maksadıyla açarak, içeriye girdikten sonra, o esnada yatak odasında uyuyan İlkhan’ın üzerine ve yatağı ile oda içerisine akaryakıt türü yanıcı madde dökerek, kasten ateşe verdiği tespit edildi. Söz konusu ikametgahı kundaklayan H.T., Nihat İlkhan’ın ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Nihat İlkhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında tutuluyor.

-Sahte dolarla alışveriş… 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete dün saat 06.30 sıralarında müşteri olarak giden S.Ö.’nün (E-23), 430 TL tutarındaki alışverişi ödemek için kasada ibraz ettiği KB79514703Q seri numaralı, sahte olduğuna inanılan bir adet 100 ABD Doları banknotu tedavüle sürüp, para üstü olarak aldığı 2800 TL parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.(E-23) ile H.C. (E-23) tutuklandı.

-Arkadaşının evinden 5 bin dolar çalan kişi tutuklandı

İskele’de, geçen salı günü B.A.(E-33), “cep telefonunun şarj cihazına ihtiyacı olduğunu” söyleyip, arkadaşının apartman dairesinin kapı anahtarını ödünç aldı ve arkadaşına ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 5 bin ABD Doları nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.A. tutuklandı.