Gazimağusa’da sakin 48 yaşındaki Burcu Okur dün akşam aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda bulunan Burcu Okur dün saat 22.00 sıralarında, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Gazimağusa’da bir karavanı hasara uğratan ve içerisindeki eşyaları çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Palm Beach bölgesinde bulunan park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait karavan 18 Eylül’de alındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.E.’nin (E-58), söz konusu karavanı kendi kullanımındaki aracın arkasına takıp çektiği ve karavanın kapı kolunu kasten hasara uğratıp, açtığı tespit edildi

H.E.’nin daha sonra, karavan içerisinde muhafaza edilen ayakkabı, iki adet ceket, halı, taşınabilir şarj cihazı (power bank) ve su ısıtıcısı cihazını da çaldığı belirlendi. H.E. tutuklandı.

-Seyir halindeki araçta yangın

Güzelyurt’ta dün saat 11.00 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mahmut Fırat’ın kullanımındaki HS 222 plakalı salon araçta seyir halindeyken muhtemelen motor bölümündeki yakıt hortumundan sızan yakıtın, aracın sıcak aksamlarına temas edip, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümündeki yakıt pompası, plastik aksamları ve elektrik kabloları tamamen yanarak, zarar gördü.

-Gönyeli’de bir evde yangın

Gönyeli’de bugün saat 08.00 sıralarında, Serin Sokak üzerinde bulunan evin mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki akıllı robot süpürge cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, mutfak odası içerisinde bulunan söz konusu akıllı robot süpürge cihazı ile çöp haznesi, 18’lik klima iç ünitesi ve 3’lü kanepe tamamen yandı.

Mutfak dolapları ve içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları ile mutfak içerisindeki tüm beyaz eşyalar ve stor perde oluşan yüksek ısı ve dumandan dolayı zarar görüp, kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca evdeki tüm duvarlar ve muhtelif eşyalar da islenerek, zarar gördü.