Gazimağusa’da sakin 44 yaşındaki Burçin Ekmekcioğlu bugün ikametgahında ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.15 sıralarında ölü olarak bulunan Ekmekcioğlu’nun (E-44) kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

-İskele’de uygunsuz tavır ve hareketten bir tutuklu

İskele’de bugün saat 10.30 sıralarında, F.Ç. (E-54), önceden işlediği alkollü araç kullanma suçundan dolayı kendisine dava getirildiği gerekçesiyle, 479 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak, uygunsuz tavır ve harekette bulundu. F.Ç. tutuklandı.