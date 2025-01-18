KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

17.01.2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen Ö.Ç.(E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İTHALİ YASAKLANMIŞ PATLAYICI MADDE İLE KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU VE TAŞINMASI, KAYMAKAMLIKTAN ÖZEL İZİNSİZ ATEŞLİ SİLAH TAŞIMAK

17.01.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Ziyamet-Gelincik Yol Kavşağı üzerinde, İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan K.M.(E-24)’nin kullanımındaki ve Y.M.(E-45)’in yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, ava kapalı bir günde adlarına kayıtlı kılıfları içerisinde 3 adet av tüfeği ile birlikte ülkeye ithali yasak olan GKRY menşeili toplam 1034 adet canlı av tüfeği fişeğini, kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE DOLANDIRICILIK

Haziran 2024 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir Oto Galeri’de, satışa sunulan 2009 model salon aracın, galeri sahibi tarafından dolandırmak kastıyla, konu aracı satın almak isteyen bir müşteriye aracın 2013 model olduğu yönünde yalan beyanda bulunularak, konu şahsa 8500 Stg karşılığında satıldıktan sonra, konu araç için sahte bir trafik sigorta poliçesi düzenlendiği ve aracın model yılına 2013 yazılarak yeni mal sahibine verilip tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.A. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

17.01.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.















ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

17-18 Ocak 2025 tarihleri arasında, 20.00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1675 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 74’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ava kapalı bir günde 3 adet av tüfeği ile birlikte ülkeye ithali yasak olan GKRY menşeili toplam 1034 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1075 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

1. 17.01.2025 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi içerisinde isimsiz sokak üzerinde, Faruk YÜZER (E-43), 83 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TLN 472 plakalı tır araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Karaca Kuruyemiş önlerine geldiğinde, batı istikametine doğru dikkatsizce dönüş yapması sonucu, o esnada yolun sağ tarafında park halinde bulunan Halen ÇAĞLAR ÖZERMAN (K-39) sorumluluğundaki ZB 411 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. TLN 472 plakalı tır sürücüsü Faruk YÜZER aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.01.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Elif ŞENDUR (K-23), 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PB 392 plaklı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Cyprus Sporting bet önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan çevre tellerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Elif ŞENDUR ve araçtaki yolcu Eylül ŞAHİN (K-21), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 18.01.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Cumhuriyet Sokak üzerinde, Ali SAĞNAK (E-42), 139 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JH 044 plakalı solan araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda çöp almak için duran İbrahim ARICI (E-44) yönetimindeki Girne Belediyesi’ne ait LD 914 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında bulunan 2 adet çöp bidonu ile kamyonun arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan LD 914 plakalı çöp kamyonunun arkasında bulunan Mustafa TOSUN (E-45), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. JH 044 plakalı araç sürücüsü Ali SAĞNAK aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.