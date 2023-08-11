Polis Genel Müdür 2'nci Yardımcısı mevkiine bugünden itibaren atanan Zafer Zaifer’e Polis Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Zaifer’in özgeçmişinin okunmasının ardından, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve PGM Kasım Kuni tarafından Zaifer’e rütbeleri takıldı.

Törende konuşan PGM II. Yardımcısı Zafer Zaifer, "Polis örgütünde görev yapan tüm rütbelerdeki polis mensupları ile birlikte kılavumuz olan başta Anayasa ve yürürlükteki yasalar ile halkımızın da desteğini alarak görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Polis Genel Müdür II. Yardımcısı olarak atanmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Zaifer, kendisini bu makama layık gören GKK Tümgeneral Topaloğlu, PGM Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ve atayan devlet büyüklerine teşekkür etti.

GKK Tümgeneral Topaloğlu ise, "Devlet büyüklerinin de onayı ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Zaifer’in bu şerefli görevi layıkıyla yapacağına inancının tam olduğunu, görev ve makamların geçici olduğu ancak sadakat ile devlete ve millete yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunu" kaydederek, Zaifer’i tebrik etti ve rütbesinin polis teşkilatına ve devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.