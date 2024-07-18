Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli Polis Karakolu ile Cürümleri Önleme Şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 2 adet silah, 25 mermiyle yakalanan Ramazan Kıraç ile İsrafil Ünal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Toıykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2024 tarihinde Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini, 15 Temmuz saat 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların polis ekiplerini görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının olay mahalinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların sorgulandığını, Ramazan Kıraç’ın poşeti yol kenarından aldığını, İsrafil Ünal’ın gece kulübünün park yerinde polisi görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre alındığını, bu süre içerisinde zanlı Ünal’ın gönüllü ifade verdiğini, internet üzerinden tanımadığı bir şahsın yönlendirmesiyle silahları yol kenarından aldıklarını ve gece kulübü civarına götürdüklerini söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlıların ikametgahlarında ve iş yerlerinde de arama yapıldığını belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Silah ve mermilerin de parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini kaydeden polis, çıkacak sonuca göre yeni bulgular elde edeceklerini kaydetti. Polis, ayrıca gece kulübünün kameralarının da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.