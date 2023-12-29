Polis, ülke genelinde dün trafik denetimleri gerçekleştirildi. 505 sürücü rapor; 46 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından toplam 2 bin 169 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde, 278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 5 işletme izinsiz araç kullanmak ve 100’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 505 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 46 araç ise trafikten men edildi.