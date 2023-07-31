Lefkoşa, 31 Temmuz 23 (TAK): Gazimağusa’da sakin Uchenna Jonathan Ohiem (E-27), bugün saat 11.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahta ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Elay Arık Yusuf’un ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Minareliköy’de kalmakta olduğu ikametgahta perşembe günü aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 37 yaşındaki Elay Arık Yusuf’un otopsisinde, ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Baird’in ölüm sebebi tespit edildi

Tatlısu’da kalmakta olduğu ikametgahta ölü olarak bulunan 74 yaşındaki Stuart Baird’e yapılan otopside, ölüm sebebi “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlendi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Araba içerisinden hırsızlık yapmaktan tutuklanan şahsın benzer suçları da tespit edildi

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan araçtan 500 ABD doları ile 90 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kablosuz telefon kulaklığı çalınması ile ilgili tutuklanan F.P.G.(E-37)’nin 2 ayrı araçtan da hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, şahsın perşembe ve cuma günleri Girne’de park halinde bulunan 2 araç içerisinden 2 adet cep telefonu, 650 ABD doları ve 1 adet dizüstü bilgisayar, bilgisayara ait fare, şarj aleti ve çantayı çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

- 4 metre yükseklikten denize atlayan şahıs yaralandı

Girne’de dün saat 19.00 sıralarında yaklaşık 4 metre yükseklikteki deniz kenarındaki kayalıklardan denize atlayan 45 yaşındaki Mustafa Ezentaş, deniz içerisinde bulunan kayalıklara başını çarpması sonucu yaralandı.

Ezentaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi ardından, yüz ve başta kırık ve çatlak teşhisi nedeniyle beyin cerrahi servisinde müşahede altına altındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Dün Lefke’de ve Girne-Değirmenlik Yolu’nda yangın meydana geldi

Dün saat 13.30 sıralarında Lefke’de şahsa ait bir bahçede meydana gelen yangında, 8 metrekare alanda bulunan 1 adet nar, 2 adet yenidünya ve 1 adet zeytin ağacı yandı.

Girne - Değirmenlik Dağyolu çemberinin güney kısmındaki bir arazide saat 18.00 sıralarında meydana gelen yangında ise, 30 dönümlük alan içerisinde yığın halde bulunan çöpler ve kamışlıklar ile 60 adet 6 metre uzunluğundaki plastik sulama boruları yandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, yangınlar söndürülmüş olup, soruşturma devam ediyor.

(CPY/