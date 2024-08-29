KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (ÇEMBER OPERASYONU)

28.08.2024 tarihinde, saat 17:20 sıralarında, İskele'de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında (Çember Operasyonu) kontrol amaçlı durdurulan M.S. (E-29)'nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 120 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından zanlı M.S’nin Girne’deki ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 2 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 35 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2340 Dolar, 410 Stg ve 4110 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN, ZORLA ALIKOYMA, CİDDİ DARP VE ŞİDDET TEHDİDİ (GELİŞME)

13.08.2024 tarihinde, Hamitköy’de meydana gelen, "Soygun, Zorla Alıkoyma, Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan S.K.(E-47), 28.08.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 28.08.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden R.F.(K-54)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 1993.94 TL olan muhtelif eşya ve gıda ürünlerini alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 15.08.2024 tarihinde, İskele’de faaliyet gösteren iş yeri içerisinden, bir çift ayakkabı ile bir adet kol saatinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.M.(E-33), 28.08.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

29.08.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Ç.K.(E-39), Derinya Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesinde geçiş yapmak için beklediği sırada, isminin sistemden kontrol edilmesine sinirlenerek, oradan ayrılırken tasarrufunda bulundurduğu taşı refüj içerisindeki güvenlik kameralarına doğru kasten atması sonucu güvenlik kamerasının merceği ile plastik montaj kutusunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.













SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK VE UYGUNSUZ TAVRI HAREKET

28.08.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele’de, I.A.(E-62) 139 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, restorana alınmadığı gerekçesiyle işletmenin sorumlusuna hitaben yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

28.08.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

29.08.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mehmet EKİNCİ (E-36) 194 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 474 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Ulukışla - Turunçlu Yol Kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Araç sürücüsü Mehmet EKİNCİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİNDE, KAMYON ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞ SAATLERİ DENETLENDİ

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uyup uymadıkları denetlenmiştir.

Kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00 - 08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 5 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.