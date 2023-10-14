Gönyeli’de sakin 101 yaşındaki Ramadan Özaydınlı dün saat 7.30 sıralarında vefat etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Özaydınlı ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlandı yaşamını yitirdi.

Dipkarpaz’da sakin 52 yaşındaki Andreas Baniku Mikelli ise dün saat 23.00 sıralarında vefat etti.

İkametgahında aniden rahatsızlanan Mikelli kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, her iki olay için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

(CPY/