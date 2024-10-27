ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 26.10.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören Mihrimah TOYMURADOV (Ç-20 günlük) aniden rahatsızlanarak yaşamını etmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 26.10.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, bir apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda bulunan Lefkoşa’da sakin Yaya BAH (E-32), dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 26.10.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Gür Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından kullanımlarındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen Ü.E.Ş.(E-39) ve İ.Ç.(E-25)’nin üzerlerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Bahçeli Evler Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen kullanımındaki araç ile seyir halinde olan araç sürücüsü A.H.(E-33) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta yolcu olarak bulunan H.T.(E-32)’nin tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 26.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, İskele’de gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan K.Y.(E-33)’nin kullanımındaki ve J.G.A.(E-22)’nın yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.











4. 26.10.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan E.K.(E-38)’nin kullanımındaki ve Ö.E.(E-49) ile B.K.(E-28)’nin yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam boru ile pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

5. 27.10.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada şüpheli olarak görülen araç sürücüsü E.B.(E-27) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

25.10.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden M.Y.(E-22) ve K.T.(K-20)’nin market içerisinde satışa sunulan toplam 1,152 TL derğerindeki iki adet parfümü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

26.10.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAVGA, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

27.10.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da kamuya açık bir yer olan Haydarpaşa Sokak’ta, bulundukları kafe içerisinde kendisine baktığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, N.K.(E-19) 162 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan A.O.(E-18) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavgada edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

26-27 Ekim 2024 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

Kullanımlarındaki araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 4 kişi tutuklanmıştır. Mekan kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi, Müzik yayın izni olmadan müzik yayını yapan 1 işyeri işletmecisi ve Müzik yayın izni kurallarına uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2083 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 114’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 96’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 483 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1815 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1684 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 87’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 264 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, kullanımlarındaki araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 690 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere toplam 99 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

Kullanımlarındaki araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır. Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 tutuklanmıştır. Mekan kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1735 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 55 araç ise trafikten men edilmiştir.

YANGIN

1. 26.10.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da Kerem Sokak’ta, bir ikametgahın bodrum katında meydana gelen yangın sonucu, muhtelif mobilyalar, kullanılmış kıyafetler, ahşap kaplı duvar bölmesi, pis su boruları ve elektrik kabloları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise binanın dış duvarları da islenmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.10.2014 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Alsancak’ta Şehit Ali Lakay Sokak’ta, kullanılmayan bir ikametgahın üst katında meydana gelen yangın sonucu, yatak odası içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, kapı, pencere ve kasaları ile yerlerde bulunan çöp ve molozlar yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 27.10.2024 tarihinde, saat 03:30 raddelerinde, Gaziköy’de faaliyet gösteren bir restoranın bahçesinde meydanan gelen yangın sonucu, yığın halde muhafaza edilen muhtelif ağaç kütükleri yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 26.10.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yedidalga’da Şehit Hüseyin Saydan Sokak üzerinde, Aleah Filiz HAWKER (K-25) yönetimindeki GE 451 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yaklaşık 2 metre derinlikteki boş arazi içerisinde takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Deniz KAPTAN (E-23), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 27.10.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Batuhan TEOMAN (E-22) 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 401 plakalı salon araç ile park halinden hareket edip güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada İsmet İnönü Bulvarı üzerinde güney istikametine doğru seyreden Mehrdad KHAKSAR (E-37) yönetimindeki SP 490 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 27.10.2024 tarihinde saat 01:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Eyüp YAĞIZ (E-27) 65 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 42 AOJ 991 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir ikametgahının bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.











4. 27.10.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Ana Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Derya DEBRELİ (K-37) 98 miligram alkollü içki teşiri altında, yönetimindeki JU 077 plakalı araç ile doğu istikamete doğru seyrettiği sırada Halk Bank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje ve çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra, çember üzerine çıkarak trafik levhasına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.