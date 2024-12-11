KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 10.12.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, H.Z.(E-50)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam beş gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 10.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Kalkanlı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen D.M.Y.(E-27)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 10.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gaziveren’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, M.Z.(E-19)’nin bulunduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

AĞIR YARALAMA, VAHİM ZARAR VE TECAVÜZİ ALET TAŞIMAK

10.12.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin şantiyesi içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, işyeri çalışanı kimliği meçhul bir şahıs tarafından kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu kazma ile, aynı yerde çalışan Uğur BOZKAN (E-43)’ın başına vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayıp, kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. Uğur BOZKAN kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, olayın zanlısı olduğu tespit edilen M.S.(E-41)’nin yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU, İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

10.12.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lapta’da, Polis tarafından G.M.(K-45)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak Dolgu, Botox ve Mezoterapi işlemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.C.E.(E-32) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

10.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 12 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.