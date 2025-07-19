ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

18.07.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Selçuk NADIÇ (E-41) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 18.07.2025 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Alsancak’ta gerçekleştirilen “Alfa Operasyonu” kapsamında, D.G.(E-23)’nin üzerinde, kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 5 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü ile 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.07.2025 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan S.Y.(E-33)’nin şüpheli hareketleri sonucu Polis tarafından üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 18.07.2025 tarihinde, Lefkoşa’da İ.S.(K-42)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE SATIŞI (GELİŞME)

17.07.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Boğazköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü E.Ö.K.(E-24)’nin şüpheli hareketleri sonucu kazaya methaldar kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pipo bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada; E.Ö.K.’ye konu uyuşturucu maddeyi A.B.G.(E-22)’nin sattığı tespit edilmiştir. A.B.G. Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmış olup, tasarrufunda üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma kapsamında ayrıca, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen P.G.(E-21) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Temmuz 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da, M.T.(E-39)’nin dolandırmak kastıyla, Pamuklu’da bulunan bir arsayı satmak için anlaştığı Türkiye’de sakin bir şahsa, üzerinde adının yazılı olduğu taşınmaz mal koçanını sahteleyip, kargo ile ilgili şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürdüğü ve konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 52.000 TL para temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.T. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 05.07.2025 tarihinde, Gazimağusa Limanı’nda Tersane içerisinde, henüz gümrükten çıkmayan bir şahsa ait arkası açık van aracın yük kısmında muhafaza edilen hava kompresörü, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-38) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 16.07.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan S.T.(E-23)’nin, konu kumarhaneye birlikte gittiği C.T. (K-49)’nin slot makinesi üzerinde bıraktığı çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 400 ABD doları nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, S.T. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 18.07.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Çayırova’da, B.G.(E-48), M.M.(K-41) ve U.N.(E-35)’nin, bir şahsa ait araziye izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, arazi sahibine ait hurda durumdaki demirleri kullanımlarındaki van araca yükleyip çaldıkları sırada, Polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

18.07.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

19.07.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren restorana ait araç park yeri içerisinde, Burcu GÖK (K-34) 80 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZJ 828 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek restorana ait kaldırım taşları ile kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacına çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden ZJ 828 plakalı araç, o esnada araç park yeri içerisinde park halinde bulunan Ahmet Necati ÖZKAN (E-26) sorumluluğundaki PS 606 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ZJ 828 plakalı araç sürücüsü Burcu GÖK, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 272 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ RAPOR EDİLDİ

18.07.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1.724 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 272 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

7’si muayenesiz araç kullanmak,

5’i sigortasız araç kullanmak,

9’u seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak,

37’si trafik ışıklarına uymamak,

1’i Polisin “Dur Emrine” uymamak ve

66’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.