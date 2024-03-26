VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

23.03.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.Z.(E-20), D.D.(E-26)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. A.Z. tutuklanmış olup, aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE BEYANLA KAYIT TEMİN ETMEK

2023 yılı içerisinde, Z.B.T.(K-69)’nin KKTC’de oturma izni alabilmek maksadıyla, mal sahibinin bilgisi ve izni olmadığı halde, İskele’de bulunan bir apartman dairesi için sahte kira sözleşmesi belgesi düzenleyip tedavüle sürmek suretiyle, sahte beyanla oturma izni temin ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.D.(K-47) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ HAVA TÜFEĞİ TASARRUFU

25.03.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lapta’da faaliyet gösteren bir işletmede, Veteriner Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, bir adet hava tüfeğinin yetkili makamdan izinsiz kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi E.K.(E-55) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

25.03.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Muhammet ŞAHİN’in kalmakta olduğu apartman dairesinin mutfağı içerisinde, başlığı tam takılmamış piknik tüpü ile yemek yapıldığı sırada, tüpden çıkan gazın alevlenmmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan ayangın sonucu, bahse konu piknik tüpü ile başlığı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

26.03.2024 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, Gülbahar KOYUN (K-29) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 280 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmiş ve takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülbahar KOYUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.