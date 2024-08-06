SOYGUN VE CİDDİ DARP

05.08.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Tuzla’da faaliyet gösteren bir perde mağazasına giden A.İ.(E-19) ve Y.P.(E-16), daha önce çalışmış oldukları günlerin parasını eksik verdiği gerekçesiyle, işyeri işletmecisi C.E.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulunan 3 adet cep telefonunu zorla alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

05.08.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

05.08.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Serdarlı’da bulunan bir ikametgahın dış cephe boyasını tamamlandıktan sonra, yaklaşık 2 metre yükseklikteki iskeleyi bozup üzerinden inmeye çalışan Hazraj ALİ (E-29), dengesini kaybederek demir iskelenin bir kısmının üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Cerrahi Serviste müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 05.08.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Haspolat Çöplüğünde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 3 dönüm çöplük alan içerisinde bulunan çöpler, 100 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, maki bitki örtüsü, 100 adet akasya ağacı ve 1 dönüm anız ile 3 adet rulo balyası yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 05.08.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Bağlıköy’de Şehit Tahir İbrahim Sokak’ta bulunan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas edip, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, elektrik ve telefon direkleri, 1 adet meşe, 8 adet miaform, 1 adet badem, ve 2 adet hurma ağaçları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.





TRAFİK KAZASI

05.08.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Boğazköy-Gönyeli Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında Oray Sitesi kavşağında, Ahmet ÇATOZLU (E-51) 129 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 222 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Oray Sitesine dönüş yapmak için yavaşlayan Kamil GÜRSAN (E-52) yönetimindeki GD 425 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 425 plakalı araç, o esnada önünde Oray Sitesine dönüş yapmakta olan Hüseyin SANCAR (E-71) yönetimindeki UK 562 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LH 222 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇATOZLU aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.