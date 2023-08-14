Doğancı’da bulunan bir ikametgahtan geçen çarşamba 26 ziynet eşyası ve 5 bin TL para çalınması olayıyla ilişkin tutuklu bulunan O.K.'nin (K-53) 6-8 Ağustos tarihlerinde başka bir ikametgahta da hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, O.K’nin belirtilen tarihlerde Tepebaşı’nda bir ikametgahta temizlik işlerine yardımcı olduğu sırada, yatak odasındaki kıyafet dolabında muhafaza edilen 5 bin TL nakit parayı, 4 altın yüzüğü, 4 baş örtüsünü, 21 adet tişörtü ve 12 adet iç çamaşırını çaldığının tespit edildiği kaydedildi.

- Gazimağusa’da yangın

Öte yandan Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir berber salonu içerisinde dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada yangının faal durumdaki buzdolabının ısınıp kısa devre yapması sonucu çıktığı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Yangında, buzdolabı ve mutfak dolaplarının yanarak zarar gördüğü belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.