ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

10.09.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Korkuteli’nde sakin Mehmet KARAKUŞ (E-84) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

KATLE TEŞEBBÜS, KASTİ HASAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

09.09.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Hamitköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, F.K.(E-43) bir taraf olup, diğer bir taraf olan A.M.A.S.(E-22) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı F.K.’nin burun kemiği kırılmıştır. Ayrıca kavga sonrasında F.K. kullanımındaki salon aracı, A.M.A.S.’nin üzerine doğru öldürmek kastıyla sürüp katle teşebbüs etmiş ve A.M.A.S. ise olay esnasında yerden almış olduğu taşı F.K.’nin kullanımındaki araca kasten atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, MÜLKE TECAVÜZ VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ

09.09.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Büyükkonuk’ta bir şahsa ait restoranın bahçesine izinsiz olarak giren H.K.(E-42) ve F.E.(E-42)’nin, bahçe içerisinde muhafaza edilen toplam 18 adet güneş panelini alıp, kullanımlarındaki araca yüklemek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Gazimağusa’da A.K.(E-46)’nin, hırsızlık olduklarını bildiği halde, söz konusu güneş panellerini 27.000 TL karşılığında satın aldığı tespit edilmiştir. A.K. de tutuklanmış olup, söz konusu güneş panelleri tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS

09.09.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda deniz içerisinde bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen kadın bir şahıs boğulma tehlikesi geçirmiştir. Bahse konu şahıs sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

10.09.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da 28’inci Tümen Caddesi’nde, eski çorap fabrikası yanındaki arsa içerisinde, saçtan mamul garaj içerisinde park halinde bulunan Gürkan ABAT’ın kullanımındaki GR 450 plakalı salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç ile aracın yanında yerde bulunan şilte ve 5 adet palet tahta tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.