RESMİ BELGEYİ SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT VE KREDİ TEMİNİ

25.10.2024 tarihinde İskele’de, S.S.(E-37)’nin sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan adına yazılmış olan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla ceza makbuzunu sahteledikten sonra, ödemek için İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polise ibraz edip tedavüle sürdüğü ve cezanın yarısını ödeyip, sahtekarlıkla toplam 4043.60 TL kredi temin ettiği tespit edilmiştir. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 20.10.2024 tarihinde, Balalan’da, Balıkçı Barınağı’nda bağlı olarak bulunan bir şahsa ait balıkçı teknesi içerisinde muhafaza edilen 105 amper akü çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 26.10.2024 tarihinde, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri önünde muhafaza edilen, bir şahsa ait toplam 200 parça pvc malzemelerinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.G.(E-53) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK, RAHATSIZLIK, UYGUNSUZ TAVIR VE HAREKET

31.10.2024 tarihinde saat 18:30 sıralarında, Haspolat’ta kamuya açık bir yer olan cami sokak üzerinde, eşinin kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle E.B.(E-32), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı kendi üzerine doğru sallamış ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tututklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

31.10.2024 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi 16’ıncı Sokak üzerinde, çalışır vaziyette park halinde bulunan LZ 364 plakalı araçta muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmı, sol ön koltuk, sol kapı iç döşemesi ve tavan kısmı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.





TRAFİK KAZASI

31.10.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarındai Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Kemal ÖZİPEK (E-54) 58 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SA 056 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Müftü Ziyai Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya bebek arabası ile içerisinde iki çocukla birlikte geçmekte olan yaya Gönül KILINÇ (K-57)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Gönül KILINÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.