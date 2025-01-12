KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH İLE PATLAYICI MADDE TAŞIMA VE TASARRUFU

11.01.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Kilitkaya Köyü’nün yaklaşık 500 metre kuzeybatı kısmında, Av Korucular tarafından B.K.(E-23)’nin kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, B.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K.(E-24)’nin, ava kapalı bir günde adlarına kayıtlı olan iki adet av tüfeği ile birlikte toplam 94 adet canlı av tüfeği fişeğini, kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 27.12.2024 - 07.01.2025 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.E.Y.(E-33)’nin, işyeri çalışanlarına ödemek için şirketten teslim aldığı toplam 407.000 TL nakit parayı, çalışanlarını ödemeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 11.01.2025 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmede, işyeri sahibine ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 10,000 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meslede zanlı olarak görülen F.A.(K-27) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK (GELİŞME)

26.12.2024 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs/lar, market içerisinde satışa sunulan toplam 840 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmış ve meselede zanlı olarak görülen İ.B.A.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan B.D.(E-22) ile Y.K.(E-21) de 11.01.2024 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

11.01.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.













SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

12.01.2025 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Gazimağusa’da, kamuya açık yer olan bir eğlence mekanı önünde, O.Ş.(E-21), 224 miligram alkollü üçki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 23 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

11.01.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,086 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 338 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

33’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

9’u ağırlığı 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne -Lefkoşa Anayolunu Kullanması

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

83’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.