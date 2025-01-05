Aracında av tüfeği ile tüfek fişengi tasarruf ettiği tespit edilen şahsa yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında İskele Kurtuluş Çemberi’nde yapılan polis kontrollerinde M.G’nin (E-53) aracında ava açık olmayan bir günde adına kayıtlı av tüfeği ve 144 tüfek fişengi tespit edildiği belirtildi.

Şahsa yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

-Gazimağusa’da eve girerek hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da bir eve girerek hırsızlık yapan şahıs tespit edildi. Açıklamada, şahsın Glapsides bölgesindeki eve çarşamba günü saat 06.00 sıralarında girdiği ve iki güneş gözlüğü ile cüzdan içerisindeki 10 bin TL parayı çaldığı kaydedildi.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen V.C.Ö’nün (E-23) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Lefkoşa’da sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren şahsa tutukluluk

Lefkoşa’da gece yarısı sarhoş olup, çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı.

Açıklamada, bugün saat 01.30 sıralarında Vedia Barut Sokak’ta 213 mlgr alkol tesiri altında olan T.G.’nin (E-35) yüksek sesle bağırdığının tespit edildiği kaydedildi.

Şahıs tutuklandı; soruşturma devam ediyor.