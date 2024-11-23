ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

22.11.2024 tarihinde, saat 18:10 sıralarında, Alsancak’ta sakin Eda KUŞ (K-41), kalmakta olduğu siteye ait bahçe içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 22.11.2024 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.O.(E-31) ve J.J.(K-34)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 2,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir miktar kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, uyuşturucu madde içimliğinde kullanıldığına inanılan iki adet banknot ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet banka kartı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 22.11.2024 tarihinde, 18.30 sıralarında, Gazimağusa'da, M.M.S.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibince yapılan aramada; yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

21.11.2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, müşteri tarafından tabure üzerinde unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan M.B.(E-23), 22.11.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

22.11.2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa Limanı içerisinde, M.G.(E-50), daha önceden işlemiş olduğu suçlardan dolayı mahkeme emri ile yurt dışına çıkışı yasak olan M.D.K (E-25)’yi, kullanımında bulunan tır araç içerisine gizleyerek, muhaceret işlemi yaptırmadan bahse konu tır içerisinde gemiye bindirmeye çalıştığı esnada görevli gümrük memurları tarafından tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

22.11.2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt'ta Bostancı Kara Giriş Kapısında, GKRY Bölgesine geçmeye çalışan I.A.(E-47)’nın kullanımında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan aramada; muhtelif marka ve miktarda cinsel gücü artırıcı ilaçlar ile toplam 170 paket sigara, 518 adet elektronik sigara ve 138 paket tütün ürünü ele geçirilmiştir. Bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE RAHATSIZLIK

22.11.2024 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesi içerisinde, M.F.G.(E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle yüksek bir sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra bahse konu çakı ile kendisine zarar vermeye çalışmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

22.11.2024 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Uygar ALTAY (E-24) ikametgahının balkonun korkuluğundan aşağıya doğru sarktığı sırada, dengesini kaybetmesi neticesinde 4 metre 65 cm yükseklikten beton zemin üzerinde düşmek suretiyle ağır şekilde yaralanmıştır. Uygar ALTAY kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin arından beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 22.11.2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mert EKENOĞLU (E-39), 107 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 657 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Gazimağusa Belediyesine ait köpek barınağı karşısına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan su kanalına ardından da dere yatağına düşüp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert EKENOĞLU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından çoklu omurga kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 23.11.2024 tarihinde, saat 03.50 sıralarında, Girne - Alsancak Anayolunun 0-1 kilometreleri arasında, Birgül DOĞAN (K-25), 64 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJ 994 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp banket dışında bulunan taş duvara çarpıp takla atıp tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan KJ 994 plakalı araç sürücüsü Birgül DOĞAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Nurten TAŞÇI (K-22) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Birgül DOĞAN taburcu olurken Ayşe Nurten TAŞÇI ise Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 23.11.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Egemen ŞERBETÇİ (E-23) yönetimindeki UB 696 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Gönyeli çemberine yaklaştığında, önce yolu ayıran refüje çarpıp akabinde güney istikametine doğru savrularak çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarparak çembere çıkmış ve çember içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

4. 23.11.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Muhammad ASAD (E-32) yönetimindeki GP 592 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Calliope mağazası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun solunda park halinde bulunan SC 113 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SC 113 plakalı salon araç o esnada önünde park halinde bulunan SS 406 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Yine Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SS 406 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan GM 753 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.









ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 335 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

22.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,900 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 335 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

11’i sigortasız araç kullanmak,

2’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak,

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

106’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.