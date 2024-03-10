Girne’de bugün sabah saatlerinde bir eğlence mekanında aynı masada bulunduğu şahsa ait cüzdandan para çaldığı tespit edilen B.U. (E-21) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 saatlerinde meydana gelen olayda, B.U.’nun (E-21) el çantasında bulunan ve içerisinde nakit 1.420 stg, 2.070 euro ve 1.718 ABD Doları bulunan cüzdanı çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’daki eğlence mekanında rahatsızlık veren şahıslardan 3’ü tutuklandı, 1’i aranıyor

Lefkoşa’daki bir eğlence mekanında ise saat 03.30 sıralarında alkollü 4 şahıs güvenlik görevlilerine şiddet kullanma tehdidinde bulundu, uygunsuz hareketlerle mekandakilere rahatsızlık verdi.

Polis, söz konusu şahıslardan M.H (E-23), A.H. (E-21) ve V.D.’nin (E-21) tutuklandığı, H.K.’nin (E-) ise aranmakta olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, olayın söz konusu şahısların aralarında önceden yaşanan sorun nedeniyle eğlence mekanına alınmadıkları gerekçesiyle, mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişiye bağırıp çağırdığı, şahıslara zarar verecekleri yönünde şiddet kullanma tehdidinde bulunmasıyla meydana geldiği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Alkollü şahıs Girne Kordonboyu’nda kayalıklara düşerek, yaralandı

Polis, Girne 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde deniz ve yürüyüş alanını ayıran taş duvar üzerinde oturan alkol etkisindeki Necmican Gökçeli’nin (E-29) kayalıklara düştüğünü ve yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, şahsın dengesini kaybederek 4.56 metre yükseklikten düştüğü ve belini kırdığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan şahsın, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve burada Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.