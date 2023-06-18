ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

17.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yenierenköy-Yeşilköy Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında, Muzaffer YILDIRIM (E-30), yönetimindeki HS 901 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce önünde aynı istikametine doğru seyretmekte olan Hasan ÇETİN (E-34) yönetimindeki NH 661 plakalı ATV aracı sağlayıp geçtiği esnada, o esnada Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyretmekte olan Kenan AKBAŞ (E-41) yönetimindeki plakası meçhul motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gelincik’te sakin Kenan AKBAŞ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada hafif şekilde yaralanan HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer YILDIRIM, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında, HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer YILDIRIM ve NH 661 plakalı araç sürücüsü Hasan ÇETİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK, HESAPLARDA HİLE VE SAHTEKARLIK YAPMAK

02.06.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Giriş Kapısında, İ.K.(E-40)’nin, bir şahsın aracına tanzim ettiği sigorta poliçesi karşılığı söz konusu şahıstan aldığı 25 Euro nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığı ayrıca söz konusu poliçeyi iptal ettiği halde şirkete haber vermeyerek, şirkete ait hesaplarda hile ve sahtekarlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK

18 Haziran 2023 tarihinde, Girne’de eğlence mekanlarına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, müzik izninde belirtilen koşullar dışında müzik yayını yaptıkları tespit edilen iki işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 17.6.2023 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Veezy Car Auto isimli iş yerinde, muhtemelen faal durumdaki çoklu uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımların şilteyi tutuşturması neticesine yangın meydana geldi. Yangın sonucu muhtelif araba kaporta aksamları, motor ve motor parçaları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiyem ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 17.06.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Mehmet SICAK kullanımındaki PL 971 plakalı araç ile seyir halinde olduğu esnada, aracın arka iç kısmında bulunan tepe lambasının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın arka tepe lambası, iç plastik aksamları ve araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif markalarda sigara, tütün ile çakmaklar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 17.06.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak boyunca, MH 882 plakalı aracı batı istikametine doğru kullanan Ayfer HASANOĞLU (K-47), seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Arzum Cafe önüne geldiğinde, o esnada köpekten korkup kaçarken yola atılan Simal DOĞANTÜRK (Ç-6) çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.06.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca meçhul plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan kimliği meçhul araç sürücüsü, seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Batukan Oto Galeri önlerine yaklaştığında önünde ayni istikamete doğru seyreden Mustafa Oğulcan FARAŞ (E-28) yönetimindeki HL 857 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalıştığı sırada HL 857 plakalı araca çarpıp olay yerinden ayrılmıştır.

Çarpma sonucu kontrolünü kaybeden HL 857 plakalı araç yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan HL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ekin TUNA (K-21), Ayşe GÜLYİĞİT (K-21) ve Gözde İŞLER (K-21) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 18,06,2023 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Emre Ali (E-30) 196 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 929 plakalı salon araç ile kuzey istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ile o esnada karşı istikametten gelmekte olana Hayat KARAHASAN (E-44) yönetimindeki HJ 194 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.