SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK VE TEDAVÜLE SÜRMEK

10.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da, C.Z.(E-33) ve F.Ç.(E-30)’nin, dolandırmak kastıyla bir şirket tarafından C.Z. adına ciro edilmiş 40.000 TL meblağlı çek yaprağının renkli fotokopisini çekip söz konusu çek yaprağını sahteledikten sonra, bozdurmak amacıyla 02.08.2023 tarihinde bir bankada görevli memura verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

1. 11.08.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette çalışan O.A.(E-28)’nın kasap reyonundan almış olduğu yaklaşık bir kilo ağırlığındaki eti, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. Mayıs-Ağustos 2023 ayları arasında, Bafra’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan U.B.(E-35), E.E.(E-22) ve K.T.(E-22)’nin, iş yerine ait depo içerisinde muhafaza edilen 134 adet meyveli birayı çaldıkları ve ayrıca 08.08.2023 tarihinde, bardaki içkilerin satışından temin ettikleri toplam 2.300 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. E.E. ve K.T. tutuklanmış olup, U.B. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA VE MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

24.04.2023 tarihinde, Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir oto-lastik servisi dükkanının arka kapısı açılarak içeriye girilmiş ve dükkanın kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 18.320 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meseledeki zanlının iş yeri çalışanı A.Y.(E-29) olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

11.08.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Usman ASLAM (E-34)’dan haber alınamadığını ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

11.08.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan inşaatın 13’üncü katında, merdiven üzerinde çalışan Khurram SHABBIR (E-23), elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam eder.