ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 25.01.2025 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Öner DENİZSEV (E-61), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25.01.2025 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Dikmen’de sakin Ahmet KOÇ (E-58) aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ZORLA İNSAN KAÇIRMA, TEHDİTLE PARA TALEBİ, ŞİDDET KULLANMA TEHDİDİ VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

22.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle, E.A.(E-28), B.Ş.(E-43), O.E.(E-45), Y.A.(E-58) ve Y.R.(E-43), M.A.(E-29)’yı rızası dışında zorla kaçırıp alıkoyduktan sonra, M.A.’nın Türkiye’de bulunan ailesini telefonla arayıp tehditle iki milyon Türk Lirası para isteyip, ödenmediği takdirde konu şahsı GKRY bölgesine kaçırıcaklarını söyleyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunmuşlardır.

E.A., B.Ş. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.I.(E-20) tespit edilerek tutuklanmış olup, O.E., Y.A. ve Y.R. aranmaktadır.

Meselede şikayetçi durumunda bulunan M.A., 25.01.2025 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilmiş olup yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU, İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

25.01.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, devriye halinde olan Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından şüpheli olan görülen K.Ö. (E-66)’nün üzerinde ve tasarrufunda bulundurduğu el çantasında yapılan aramalarda, satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 91 adet hapı gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

10.11.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Sakarya Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahıs tarafından, işletme içerisinde satışa sunulan bluetooth kulaklığın alınıp, kasada ödeme yapmadan çalınması ile ilgili olarak aranmakta olan U.F.Y.(E-31), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









HIRSIZLIK VE KANUNSUZ MAL TASARRUFU

25.01.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde, bir apartmanın giriş kısmında, park halinde bulunan bir şahsın sorumluluğundaki motosiklet üzerinde muhafaza edilen 2 adet motosiklet kaskı, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Ö.Ç.(E-57) tespit edilerek tutuklanmıştır. Ayrıca bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, hırsızlık olduğundan şüphe edilen toplam 50 adet motosiklet kaskını da kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ZEYTİN AĞACI SÖKMEK

25.01.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele’de Bahçeler Bölgesinde, bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde, A.Z.G.(K-41) ve C.İ.S.(E-40)’nin, dolgu işlemi yapılmasına engel olduğu için, yetkili makamdan izinsiz olarak 3 adet ekili zeytin ağacını söktükleri tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

25.01.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 25.01.2025 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Değirmenlik–Girne Anayolu üzerinde, seyir halinde bulunan NE 734 plakalı parke taşı yüklü tır aracın muhtemelen motor bölümündeki turbo aksamının alevlenmesi sonucu, konu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın araç sürücüsü tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın turbosu, plastik aksamları ve elektrik tesisatı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 25.01.2025 tarihinde, saat 22:15 sıralarında, Gazimağusa’da, Sakarya Mahallesinde, bir şahsa ait betopan ve trapez saç malzemeden imal edilmiş bahçe evinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştri. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahçe evi içerisindeki bulunan muhtelif bahçe araç gereçleri ile ev eşyaları yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

25-26 Ocak 2025 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,112 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 207’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 81’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 72’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 132’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 551 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 103 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,250 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 103’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 143’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 287 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,085 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü sigortasız araç kullanmak, 5’si kamu taşıma işletme izni kurallarına uymamak ve 128’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 288 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 622 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 62’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 92 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,400 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 63’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 243 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.