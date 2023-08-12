Gazimağusa sakini 55 yaşındaki Süleyman Gezer, dün saat 10.30 sıralarında evinde ölü olarak bulundu.

Gezer'in (E-55) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

- Usman Aslam aranıyor

Lefkoşa’da sakin 34 yaşındaki Usman Aslam’dan haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Polis, şahsın arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

- Sahte çek düzenlemekten 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da sahte çek düzenlemek ve tedavüle sürmekten 2 kişi tutuklandı.

Polis, 10 Temmuz tarihinde, C.Z.(E-33) ve F.Ç.(E-30)’nin dolandırmak kastıyla bir şirket tarafından C.Z. adına ciro edilmiş 40 bin TL meblağlı çek yaprağını renkli fotokopi çekerek sahtelediğini ve 2 Ağustos’ta bozdurmak amacıyla bankada görevli memura verdiğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Lefkoşa, Bafra ve Doğancı’da hırsızlık

Doğancı’da çarşamba günü saat 16.00 sıralarında misafir olarak girdiği evde hırsızlık yapan O.K.(K-53) tespit edilerek tutuklandı. Şahsın çaldığı altın ve nakit para bulundu ve emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, O.K. evin yatak odasındaki kıyafet dolabının içerisinde bulunan 22 adet cumhuriyet altını, 4 adet yüzük ve 5 bin TL nakit para çaldı.

Soruşturma devam ediyor.

- Çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Bafra’da bir iş yerinde çalışan U.B.(E-35), E.E.(E-22) ve K.T.(E-22)’nin bu yılın mayıs-ağustos aylarında iş yerinden 134 meyveli birayı çaldıkları, salı günü ise barda içki satarak temin ettikleri 2 bin 300 nakit parayı teslim etmediği tespit edildi.

Polis, E.E. ve K.T.’nin tutuklandığını, U.B.’nin ise aranmakta olduğunu bildirdi.

- Nisan ayında Göçmenköy’deki iş yerinin kasasından para çalan şahıs ileri soruşturmada tespit edildi

Polis Basın Subaylığı, Göçmenköy’de oto-lastik servisi dükkanının nisan ayında arka kapısı açılarak girilmesi ve kasa içerisinde bulunan 18 bin 320 TL’nin çalınması olayına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, zanlının iş yeri çalışanı A.Y.(E-29) olduğunun tespit edildiğini ve şahsın tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.

- İskele’de iş kazası..1 yaralı

İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, dün saat 13.30 sıralarında 13’üncü katta merdiven üzerinde çalışan 23 yaşındaki Khurram Shabbir, 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, Shabbir, elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek düştü.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi ardından şahsın sol kolunda kırık tespit edildiği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.