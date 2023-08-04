KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

03.08.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında E.K.(E-34) ve S.A.(K-24)’nın kalmakta oldukları otel odasında yapılan aramada; yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 20.000 TL nakit bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

02.08.2023 tarihinde, Lefkoşa’da kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.İ.S.(E-30)’nin, işletmenin Girne’deki satış mağazasından Lefkoşa’ya getirtmek için teslim aldığı 6.400 TL nakit parayı, şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ MAL TASARRUFU (GELİŞME) VE ÜRÜN HIRSIZLIĞI

02.08.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta polis tarafından harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında ayrıca, Bostancı’da bir arazide yapılan aramada; meselede tutuklu bulunan H.T.(E-42)’ye ait olup çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 3650 kilogram ağırlığında daha harnup tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Yürütelen ileri soruşturmada ayrıca, meselede tutuklu bulunan H.T.(E-42) ve H.T.(E-31)’nin 30-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Topçuköy’de Plusa Mevkiinde bulunan bir şahsa ait tarla içerisindeki 6 adet harnup ağacı üzerinden, tespit edilemeyen miktardaki harnupları toplayıp çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.