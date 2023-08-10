RUHSATSIZ ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPMAK

09.08.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı kafede, polis tarafından yapılan denetimde, işletmelerin yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif marka ve çeşitlerdeki toplam 678 şişe alkollü içkinin satışa sunulduğu tespit edilerek konu alkollü içkiler emare olarak alınmıştır. Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK, ALKOLLÜ İÇKİ TESİRİ ALTINDA TEHLİKELİ VE DİKKATSİZ ARAÇ KULLANMAK

09.08.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yeri önünde, Ç.D.(E-27) 169 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde ayrıca kullanımındaki HG 327 plakalı aracı, alkollü içki tesiri altında tehlikeli ve dikkatsiz kullanmak suçlarından dolayı da yasal işlem başlatıldı ve konu araç trafikten men edildi. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

09.08.2023 tarihinde, Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Fatıma Zahra İNANCI (K-37)’nın, 04.08.2023 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

09.08.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Akıncılar köyünde ağıllar bölgesinin kuzey kısmında bulunan bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 20 adet çam fidanı yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.