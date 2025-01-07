ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

05.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ender SICAKYÜZ (E-47)’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “karaciğer yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

02.01.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Kalkanlı’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından M.A.(E-25)’nın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN, ZORLA İNSAN KAÇIRMA VE MÜLKE TECAVÜZ

30.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de, X.H.(K-59)’nin kalmakta olduğu apartman dairesine bir cürüm işlemek kastıyla izinsiz olarak giren kimliği meçhul şahıs/lar, X.H.’yi rızası olmaksızın yatak odasına götürüp elleri ve ayaklarını sandalyeye bağladıktan sonra, konu şahsa ait pasaport, kimlik kartı, iki adet cep telefonu, muhtelif ziynet eşyaları, nargile takımı ve başka bir şahsa ait toplam 28.000 ABD Doları nakit para ile iki adet aracın kontak anahtarlarını zorla alıp çalmışlardır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Ş.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, KASTİ HASAR, CİDDİ DARP, MÜLKE TECAVÜZ VE TECAVÜZ-İ ALET TAŞIMAK

06.01.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Bostancı’da, B.I.(E-40)’nın kalmakta olduğu ikametgahın arka bahçesi içerisinde, evden çıkmadığı gerekçesiyle H.T.(E-44) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.T. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile B.I.’nın başına vurup kafatasının çatlamasına sebep olduktan sonra, vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etmiş ve yüzünde takılı olan gözlüğünün de kasten hasara uğramasına sebep olmuştur. H.T. ayrıca tasarrufundaki sopa ile, olaya müdahale etmeye çalışan R.I.(K-34)’nın vücudunun muhtelif yerlerine de vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir. Olay sonucu yaralanan B.I. ve R.I., kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından R.I. taburcu olurken, B.I. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. H.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

04.01.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanı içerisinde, elektrik işi yapmakta olan H.Y.(E-40)’nin, reyondaki çekmecede muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyalarını alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup çaldığı ziynet eşyaları da tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YAZILI TEHDİTLE MAL TALEBİ

06.01.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Q.M.(E-35)’nin, işyerinin önüne bıraktığı kağıt parçası üzerine yazdığı yazı ile, işyeri sahibinden tehditle 500,000 ABD Doları para talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

06.01.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

07.01.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir araç yıkama yeri içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, işletme içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarara görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

07.01.2025 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Ecvet Yusuf caddesi üzerinde, Selçuk SÖKER (E-30) 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 316 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yenişehir Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayarak dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen ve tarafında yeşil ışık yandığı için sağ tarafa dönüşe geçen Mustafa ATAŞLAR (E-25) yönetimindeki FE 155 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NV 316 plakalı araç sürücüsü Selçuk SÖKER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.