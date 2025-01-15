ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

14.01.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Geçitköy’de, Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu içerisinde çalışan Halit ÇELİKSU (E-42), bakımı işi yaptığı sırada muhtemelen elektrik akımına kapılması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

12.01.2025 tarihinde, Cihangir’de kalmakta olduğu lojman içerisinde ölü olarak bulunan Arshad KHAN (E-38)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME

15.01.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan E.V.(E-40)’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan HH 17959185 A, HH 17958742 A, HH 17958736 A ve HH 17958738 A seri numaralı 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları parayı, kumar oynamak maksadıyla tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış ve konu paralar da emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

14.01.2025 tarihinde Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen A.A.(E-26) ile A.A.(E-40)’nın üzerlerinde ve A.A.(E-40)’ın kullanımında ki tır araçta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 20,5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 3 adet 9 mm çapında canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

14.01.2025 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, M.K.(E-27)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 90 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşık ile 3 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.C.(E-23)’nin tasarrufunda ise, yaklaşık 55 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

CÜRÜM İŞLEMEK KASTIYLA KONUTA GİRMEK, MÜLKE TECAVÜZ VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

14.01.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de Sazlıca Sokak’ta, M.S.A.(E-30), bir şahsa ait apartman dairesinin camını, ikametgah içerisinde bir cürüm işlemek kastıyla açıp içeriye girmiş ve mülke tecavüz etmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

14.01.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarıda, Alsancak’ta kamuya açık bir yerde, S.Ç.(E-28)’nin 236 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

14.01.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.