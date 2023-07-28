KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

27.07.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında H.G.(E-49)’nin üzerinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

10.07.2023 tarihinde, Tuzla’da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan T.H.(E-49)’nin, işletmenin para kasasından 2 defada toplam 300 TL parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

26.07.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, G.Y.(E-37)’nin kullanımında bulunan ST 370 plakalı motosiklet kontrol maksatlı durdurulmuştur.

Yapılan kontrol ve ileri soruşturma kapsamında, konu motosikletin 26-27.01.2022 tarihleri arasında, Alsancak’taki bir ikametgahın garajı önünden çalınan bir motosiklet olduğu, üzerindeki şase numarasının silindiği ve plakasının ise başka bir motosikletin plakası ile değiştirildiği tespit edilmesi üzerine, söz konusu motosiklet emare olarak alınarak trafikten men edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

27.07.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan A.M.(E-46)’nin kullanımındaki ve A.F.(E-39)’nin yolcu olarak bulunduğu LC 820 plakalı araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 39.63 kilogram ağırlığında kuzu eti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar yasal işlem başatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 27.07.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Alaniçi’nde, Geçitkale Havalimanı’nın karşısında bulunan bir şahsa ait arazide meydana gelen yangın sonucu, 6 adet akasya ağacı, 3 adet rulo balya, 10 dönümlük alandaki anızlar ve 200 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 28.07.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Çatalköy’de Kırak Sokak üzerinde bulunan arazide meydana gelen yangın sonucu, bir şahsa ait 50 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 27.07.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Dağyolu üzerinde, Savaş ÖZERALP kullanımındaki RA 367 plakalı kamyon araçta seyir halinde olduğu sırada, konu aracın makine bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meysana geldi. Yangın Orman Dairesi Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, Polis İtfaiye Ekipleri tarafından yola dökülen yağın üzerine kayganlığı önlemek adına toprak atılarak yol güvenliğini sağlanmıştır.

Çıkan yangın sonucu bahse konu aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları ile iç kabinindeki tavan döşemesi ve güneşlikler yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.