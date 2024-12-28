ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

27.12.2024 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Haşim ACARCA (E-35), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

24.12.2024 tarihinde, Derince’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Mustafa SAĞLAM (E-52)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

AĞIR YARALAMA, KAVGA, RAHATSIZLIK VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA

28.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun bahçesi içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.B.(E-21) ve K.D.(E-19) bir taraf olup, diğer taraf olan F.T.Ç.(E-21) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, F.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçak ile F.T.Ç.’yi sağ karın kısmından ağır şekilde yaralamıştır.

F.T.Ç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından müşhede altına alınmıştır. F.B. ve K.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAVGA VE RAHATSIZLIK

27.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da kamuya açık bir yer olan Dr. Niyazi Manyera Sokak’ta, bir apartmana ait araç park yerinde, araç park yeri konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu L.Ö.(E-35) bir taraf olup, diğer taraf olan Ö.B.K.(E-25), M.F.Ç.(E-24) ve B.A.(E-22) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga etmişler ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

27.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.













YANGIN

27.12.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gönyeli’de Şehit Mustafa Yalçın Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen odun sobasını yakmak için kullanılan yakıcı maddenin alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise mutfağın duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

28.12.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gazimğusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, Abdulkadir FİDANAY (E-26) 53 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SD 329 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan Furkan DANYILDIZI (E-28) sorumluluğundaki MJ 032 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MJ 032 plakalı araç ise, önünde park halinde bulunan Salih KARAOĞLU (E-36) sorumluluğundaki VE 661 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. VE 661 plakalı araç da geriye doğru savrularak, gerisinde park halinde bulunan Nevin TİMUROĞLU (K-31) sorumluluğundaki ZA 083 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

SD 329 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir FİDANAY aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 18 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

27.12.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,699 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 304 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

109’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.