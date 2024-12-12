KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 11.12.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan S.T.(E-34)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahe konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 11.12.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, S.R.G.(K-24) ile U.K.(E-20)’nin birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet hap, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 400 ABD doları nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 11.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.K.(E-17)’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.U.G.(E-40) ile M.F.F.A.(E-20)’nin tasarruflarında ise yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

12.06.2024 tarihinde Girne’de, S.G.(E-43)’nin, Girne’de bulunan bir apartman dairesini kiralamak maksadıyla, ikametgah sahibinin bilgisi ve izni olmadığı halde bir kira sözleşmesi hazırlayıp ikametgah sahibi yerine imzalayarak sahte belge düzenleyip tedavüle sürdükten sonra, bir şahsa konu daireyi kiralamak suretiyle, kira ücreti olarak konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 4.500 Stg para temin ettiği tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

11.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









TRAFİK KAZASI

1. 11.12.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Geçitkale-İskele Anayolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında, Muhammad IRFAN (E-27) yönetimindeki JF 887 plakalı van araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan taşlara aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak tarla içersinde sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Neeraj PADHYAR (E-23) ile Muhammad WASEEM (E-34), kaldırıldıkları oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Muhammad WASEEM boyun kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, diğer şahıslar ile birlikte taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 11.12.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mert KAR (E-20) yönetimindeki NC 979 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan Starlux Sinemaya ait araç park yerine dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Bekir Can ÜNAL (E-23) yönetimindeki RL 228 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Bekir Can ÜNAL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 12.12.2024 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında, Baran ÇELİK (E-23) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 085 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Baran ÇELİK alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.