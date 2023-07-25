KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

24.07.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.(E-47)’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.T. (K-37)’nin ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

24.07.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelin restoranın kapısı açılarak içeriye girildikten sonra, bar bölümünde bulunan bahşiş kutusu hasara uğratılıp açılmış ve içerisinde muhafaza edilen 27.000 TL para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK

24.07.2023 tarihinde, 12:00 sıralarında, H.O.(K-35)’in, Akıncılar’da Besleme sokak üzerinde bulunan ikametgahının ön kısmındaki yığın halde olan kuru otları, izinsiz olarak temizlik maksatlı yaktığı tespit edilmiştir. Yakılan ateşin kontrolden çıkıp sirayet etmesi sonucu, kullanılmayan kerpiçten mamül bir evin 3 adet ahşap penceresi ile 1 adet ahşap kapısı, 1 adet hurma, 1 adet mandarin ve 2 adet zeytin ağaçları, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 adet elektirik direği ve 550 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup H.O. aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İHMALKARLIK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEP OLMAK

25.07.2023 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Alsancak’ta Ahmet Hüseyin Şükrü Efendi Sokak üzerinde bulunan Esat Ergün SERDAROĞLU’na ait tadilat halinde bulunan ikametgahta çalışmakta olan K.A.(E-32), binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın polis itfaiye ekipleri ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesine ait su tankeri ve iş aracı ile müdahale edilerek söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı ve kiremitleri ile su deposuna ait güneş paneli, üç adet klima iç ünitesi, dört adet ahşap pencere ve üç adet duvar dolabı yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 24.07.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir restorantın mutfak kısmında, muhtemelen açık durumda unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu fritöz cihazı, endüstriyel mutfak dolabı ve elektrik tesisatı yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise restoranın duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 24.07.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu, söz konu iş yerinin deposunda muhafaza edilen 185 adet led lamba, 50 adet masa ışığı, 60 adet tavan led lambası, 5 adet avize ve dış avluda karton kutu depolama alanı olarak kullanılan saçtan mamül kulübe içerisindeki 4 adet güneş paneli, 12’lik klima dış ünitesi ve 1 adet alüminyum pencere yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.