ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS / GELİŞME)

27.07.2024 tarihinde, Karaoğlanoğlu Halk Plajında, deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mıkheıl ARUTIUNYAN (E-28), tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP OLMA (GELİŞME)

28.07.2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde priz başlığı olmayan jetwash makinesine ait kabloyu, uzatma kablosunun prizine takmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Lahiru Priyadarshana Perera KUMBUKAGE (E-29)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VE İHMALKARLIK SONUCU BİR ŞAHSIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMA (GELİŞME)

27.07.2024 tarihinde, Gönyeli - Yenikent’te meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Mahmut ÖZDAŞ (E-52)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşme, kafa kemikleri kırıkları, beyin kanamaları, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şirket direktörü D.G.(E-45) ise tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

29.07.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lapta’da, bir inşaat şirketine ait şantiyede, spiral makinesiyle çalışan Nurbu LAMA (E-30), duvara sıkışan spiral makinesini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığı esnada, kesici ucun yüzüne gelmesi sonucu yaralanmıştır. Nurbu LAMA kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sağ yanak kısmında kesik teşhisi ile yapılan tedavisinin arından taburcu edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 29.07.2024 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Göçeri’de Bağlı Caddesinin güney kısmında meydana gelen yangın sonucu 15 dönümlük arazi içerisindeki anızlar ile 220 adet rulo balya ve 5 dönümlük dere yatağı içerisindeki kuru otlar ile 50 adet alıç ve 10 adet akasya yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 29.07.2024 tarihinde, saat 16.20 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy Mevkiinde, bir çekici araç arkasında çekilen salon aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen yangın sonucunda, aracın elektrik ve plastik aksamları ile makine kapağı yanarak zarar görmüştür. Yangına ilk müdahale çekici araç sürücüsü tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılarak söndürmüş, akabinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılarak güvenlik sağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 30.07.2024 tarihinde, saat 04.30 sıralarında, İskele’de, Long Beach bölgesinde bir apartmana ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; aracın bagaj iç kısmı, arka farları, bagaj içerisinde bulunan bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet I-Pad ve bir adet TC Pasaportu tamamen yanarak, aracın arka camı patlamak ve arka tamponu ile boyası ise ısıdan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

30.07.2024 tarihinde, saat 01.45 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu’nun 31-32’nci kilometreleri arasında, Olgun KÜLAH (E-63), yönetimindeki RK 429 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğaziçi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek 3,5 metre yoldan aşağıya doğru düşerek toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Araç sürücüsü, kaza mahalline gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ambulansta yapılan muayenesinin ardından hastaneye gitmek istememiştir. Soruşturma devam etmektedir.